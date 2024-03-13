«Количество атак в ближайшее время будет возрастать, и это надо принять как данность»

13 марта Россию атаковали как минимум 74 вражеских БПЛА. Согласно сообщениям Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над территориями Воронежской (35 беспилотников), Белгородской (21), Брянской (8), Курской (8), Ленинградской (1), Рязанской (1) областей.
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