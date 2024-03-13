Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Христос Второй
    По всей видимости так и есть ...он находится на совещании с Бандерой.НОВОГО ГЛАВКОМА С...
  • Silver Kont
    Пустыня на берегу Ла-манша? Прикольно...Уничтожить Франци...
  • Михаил Пантюхин
    Александр,  уважаемый, они давно уже не думают, за них думает их папа, дед Бидон, а как он думает, это уже много раз ...Уничтожить Франци...

«Количество атак в ближайшее время будет возрастать, и это надо принять как данность»

«Количество атак в ближайшее время будет возрастать, и это надо принять как данность»

13 марта Россию атаковали как минимум 74 вражеских БПЛА. Согласно сообщениям Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над территориями Воронежской (35 беспилотников), Белгородской (21), Брянской (8), Курской (8), Ленинградской (1), Рязанской (1) областей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх