Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил взводный опорный пункт и укрытия ВСУ

Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около шести километров. Это позволило значительно продвинуться вперед штурмовым группам группировки войск «Запад» на одном из направлений.
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