Дональд Трамп отменил соглашения о неразглашении информации об НЛО для бывших госслужащих

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить ранее заключённые соглашения о неразглашении информации, связанные с неопознанными летающими объектами, для бывших государственных служащих и подрядчиков.
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