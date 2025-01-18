НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Консейсау о физической форме Леау: «Результаты его тестов впечатляют. Я не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами – он должен стремиться к 20»

«Я считаю, что стабильность всегда связана с работой на тренировках. На следующий день после матча игроки восстанавливаются, второй день проходит в облегченном режиме, а на третий день мы уже начинаем подготовку к следующей игре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх