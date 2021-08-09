Великий грех: почему в исламе строго запрещен алкоголь

Ислам, зародившийся в начале VII века на западе Аравийского полуострова, собрал под своим крылом представителей различных местных племен, поклонявшихся своим языческим богам, дозволявшим им вести жизнь согласно их религиозным представлениям.
Ислам, зародившийся в начале VII века на западе Аравийского полуострова, собрал под своим крылом представителей различных местных племен, поклонявшихся своим языческим богам, дозволявшим им вести жизнь согласно их религиозным представлениям.
Свежие комментарии