БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

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Великий грех: почему в исламе строго запрещен алкоголь

Великий грех: почему в исламе строго запрещен алкоголь

Ислам, зародившийся в начале VII века на западе Аравийского полуострова, собрал под своим крылом представителей различных местных племен, поклонявшихся своим языческим богам, дозволявшим им вести жизнь согласно их религиозным представлениям.

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