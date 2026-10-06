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Газета.ру

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Ъ: в крупных городах число магазинов с товарами для дома упало за год на 14%

Ъ: в крупных городах число магазинов с товарами для дома упало за год на 14%

В половине российских городов-миллионников уменьшается количество магазинов с товарами для дома. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты».

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