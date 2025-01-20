Сначала все растает, а потом замерзнет. После оттепели на Алтае ударят морозы до -34°С

23 января метеозависимым придется несладко: атмосферное давление на Алтае будет очень резко расти Алтайский край с 21 по 23 января окажется во власти западного циклона, который принесет в регион неблагоприятны погодные условия.
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