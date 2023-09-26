Mitsubishi представляет загадочный тизер своего нового продукта

Судя по единственному пока изображению новинки, автомобиль будет представлять собой минивэн с коротким передним свесом — с учетом акцента на туризм и активный отдых можно предположить, что он получит полный привод и увеличенный дорожный просвет.
Судя по единственному пока изображению новинки, автомобиль будет представлять собой минивэн с коротким передним свесом — с учетом акцента на туризм и активный отдых можно предположить, что он получит полный привод и увеличенный дорожный просвет.
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