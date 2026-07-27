Акции французского Thales растут после повышения рейтинга Deutsche Bank

Акции французского аэрокосмического и оборонного концерна Thales в понедельник прибавили 3,7%, поднявшись до €245,20, после того как Deutsche Bank повысил рекомендацию по бумагам с «держать» до «покупать» и увеличил целевую цену с €283 до €296.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии