Индейский портал в мир мертвых нашли ученые в Мексике

На месте обнаружили человеческие останки Исследователи из Национального института антропологии недавно сделали значительный шаг в понимании тайн древних цивилизаций Мезоамерики, таких как майя и ацтеки, как сообщает РИА Новости.
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