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Газета.ру

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Врач Казанцева: к 2050 году близорукость может быть примерно у 40% детей в мире

Врач Казанцева: к 2050 году близорукость может быть примерно у 40% детей в мире

Подробного прогноза по количеству людей с близорукостью именно для России нет, но есть мировой прогноз, согласно которому к середине века близорукость может быть примерно у 40% детей и подростков, – объяснила «Газете.

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