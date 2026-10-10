Врач Казанцева: к 2050 году близорукость может быть примерно у 40% детей в мире

Подробного прогноза по количеству людей с близорукостью именно для России нет, но есть мировой прогноз, согласно которому к середине века близорукость может быть примерно у 40% детей и подростков, – объяснила «Газете.
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