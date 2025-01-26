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Путин совершит поездки в российские регионы на предстоящей неделе

Путин совершит поездки в российские регионы на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в региональные поездки. Также глава государства займется вопросами развития беспилотной авиации, в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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