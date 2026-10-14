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Царьград

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Поручитель ответит по долгам заемщика: риски и последствия

Поручитель ответит по долгам заемщика: риски и последствия

Жители Архангельской области, согласившиеся стать поручителями по кредиту, при солидарной ответственности рискуют столкнуться с взысканием основного долга, процентов, штрафов и судебных издержек, если заёмщик прекратит выплаты.

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