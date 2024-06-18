Днепр Могилев – Витебск где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Беларуси 23 июня

В воскресенье, 23 июня, сыграют Днепр Могилев и Витебск в рамках Чемпионата Беларуси по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Спартак Могилев Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.