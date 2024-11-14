Новый проект Naughty Dog, возглавляемый Нилом Дракманном, находится в разработке с 2020 годаВ недавнем онлайн-чате на ивенте Jewish Visionaries in Gaming Нил Дракманн рассказал, что работает над своей следующей игрой с 2020 года.
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