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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый проект Naughty Dog, возглавляемый Нилом Дракманном, находится в разработке ...

Новый проект Naughty Dog, возглавляемый Нилом Дракманном, находится в разработке ...

Новый проект Naughty Dog, возглавляемый Нилом Дракманном, находится в разработке с 2020 годаВ недавнем онлайн-чате на ивенте Jewish Visionaries in Gaming Нил Дракманн рассказал, что работает над своей следующей игрой с 2020 года.

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