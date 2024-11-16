Более 2 млн тонн отходов переработали в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье переработали более 2 млн тонн отходов, рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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