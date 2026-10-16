Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу изъять замороженные российские активы и использовать их для Украины, чтобы решить ее финансовые проблемы.
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а эта идиотка понимает, что так или сяк, рано или поздно, но придётся ответить и перед своим народом и перед Россией за всё это.