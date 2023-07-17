Власти Крыма сообщили о наличии запасов топлива и продовольствия на полуострове

В Крыму есть запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян, ее слова приводит советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
В Крыму есть запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян, ее слова приводит советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
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