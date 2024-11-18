В Британии отреагировали на решение США по ударам вглубь России

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал безумной эскалацией решение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью дальнойбойных ракет ATACMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии