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Царьград

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Где появится русская военная база, если её закроют в Армении: Полковник выдал свой прогноз

Где появится русская военная база, если её закроют в Армении: Полковник выдал свой прогноз

Виктор Литовкин объяснил, почему Россия может лишиться своей базы в армянском Гюмри4 октября заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев заявил, что 12 октября в республику должен прибыть Владимир Путин.

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