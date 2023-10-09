Где появится русская военная база, если её закроют в Армении: Полковник выдал свой прогноз

Виктор Литовкин объяснил, почему Россия может лишиться своей базы в армянском Гюмри4 октября заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев заявил, что 12 октября в республику должен прибыть Владимир Путин.
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