Где появится русская военная база, если её закроют в Армении: Полковник выдал свой прогноз

Виктор Литовкин объяснил, почему Россия может лишиться своей базы в армянском Гюмри4 октября заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев заявил, что 12 октября в республику должен прибыть Владимир Путин.