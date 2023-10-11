Чемпион ОИ-2022 по спортивной гимнастике Далалоян рассказал, что хотел бы сыграть за медиаклуб

Атлет хочет попробовать себя в другом виде спорта.Атлет хочет попробовать себя в другом виде спорта.Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что хотел бы попробовать себя в клубе Медийной футбольной лиги (МФЛ).