Дневники Марии Сванидзе: какие тайны о Сталине открылись благодаря им

После того, как Марию Сванидзе расстреляли, ее дневники хранились в личном архиве Иосифа Сталина. И это неудивительно: Сванидзе, которая была вхожа в семью вождя, упоминала в своих записях подчас о совсем неизвестных сторонах жизни Сталина.
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