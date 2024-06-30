Дневники Марии Сванидзе: какие тайны о Сталине открылись благодаря им

После того, как Марию Сванидзе расстреляли, ее дневники хранились в личном архиве Иосифа Сталина. И это неудивительно: Сванидзе, которая была вхожа в семью вождя, упоминала в своих записях подчас о совсем неизвестных сторонах жизни Сталина.