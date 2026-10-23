23 октября в отеле Marco Polo by MOSS Hospitality открылись гостиная Авито Путешествий и тематический номер, посвящённый истории здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мелони отчитала З...
- Архитектор расшир...
- В Дагестане задер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым