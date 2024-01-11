Кулеба поздравил «мужа» премьер-министра Франции с назначением на новую должность

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 11 января, заявил, что «с нетерпением» ждет совместной работы с назначенным на должность министра иностранных дел Франции «мужем» главы французского кабмина Стефаном Сежурне, – сообщают украинские СМИ.
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