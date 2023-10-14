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«Общественное» сообщило о серии взрывов в Запорожье

«Общественное» сообщило о серии взрывов в Запорожье

В ночь с 14 на 15 октября в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье раздаются взрывы. Информацию о случившемся распространяет украинское издание «Общественное», ссылаясь на собственных сотрудников, работающих на месте событий.

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