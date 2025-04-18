Секрет ЦБ раскрыт: почему ваши сбережения могут растаять как снег к зиме «Бюджету нужен доллар по 100 рублей,…Сообщение Рубль на краю: экономисты предупредили о неминуемом обвале до 100 за доллар появились сначала на Ежедневные новости.