Путин: Украина - не тема для обсуждения на ВЭФ

Путин, выступая на ВЭФ, ни словом не обмолвился об СВО и Украине в своей речи. На этот вопрос по просьбе модератора форума ему всё же пришлось отвечать, но президент пояснил, почему Украина - это не тема для Восточного экономического форума.
Путин, выступая на ВЭФ, ни словом не обмолвился об СВО и Украине в своей речи. На этот вопрос по просьбе модератора форума ему всё же пришлось отвечать, но президент пояснил, почему Украина - это не тема для Восточного экономического форума.
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