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Новые горизонты для студентов: упрощение ОГЭ и его последствия

Новые горизонты для студентов: упрощение ОГЭ и его последствия

Как сообщают «Ведомости», в случае принятия закона, выпускникам 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также в Северной Осетии, потребуется сдавать только два обязательных предмета: русский язык и математику, вместо нынешних четырех.

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