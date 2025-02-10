Новые горизонты для студентов: упрощение ОГЭ и его последствия

Как сообщают «Ведомости», в случае принятия закона, выпускникам 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также в Северной Осетии, потребуется сдавать только два обязательных предмета: русский язык и математику, вместо нынешних четырех.