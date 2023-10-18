7 золотых медалей завоевали братчане на Первенстве и Чемпионате по киокусинкай-каратэ

7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль — с такими боевыми трофеями вернулись братские спортсмены с Первенства и Чемпионата Иркутской области по киокусинкай-каратэ, которые состоялись с 14-го по 16 октября в СК «Урик-Арена».
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