Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России ежегодно должно вводиться в эксплуатацию не менее 100 млн кв.
Хуснуллин сообщил о планах вводить не меньше 100 млн кв. м жилья в России ежегодно
Комментарии
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Виталий
А сколько всего нужно построить жилья, чтобы решить вопрос? Ведь страна - не целина, существует достаточно действующих строений. А вот в ЖКХ алдный бардак, ни кто серьёзно этим вопросом не занимается. Сплошные дилетанты и наблюдатели, только фиксируют аварийные моменты. Профилактические: : работы не проводятся. И здесь вопрос к Хуснуллину: почему? Финансы ведь регулярно осваивают. Или просто воруют? В Думе уже рождается идея об удорожании услуг из-за роста их количества. Если бы планово качественно работали, таких проблем не было бы. Нашли кормушку.
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18 час.
Русский Империалист
Поступил прямой указ от ВВП заниматься малоэтажным строительством, который гр-н.Х и Ко игнорируют. У нас млн. кв.км свободных земель, а строительство идёт только в нескольких мегаполисах. При этом строятся человейники в 40 этажей, где людям предлагают конуру по 10-12 кв.м, а там народ не размножается. Нам такие квартиры не нужны. А вот строить малоэтажные посёлки, это не престижно и за это медаль не получишь, т.к. там 100 млн кв.м не создашь. Это же какой-то позор ! 🇷🇺😡
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16 час.
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