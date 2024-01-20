Хуснуллин сообщил о планах вводить не меньше 100 млн кв. м жилья в России ежегодно

Виталий

А сколько всего нужно построить жилья, чтобы решить вопрос? Ведь страна - не целина, существует достаточно действующих строений. А вот в ЖКХ алдный бардак, ни кто серьёзно этим вопросом не занимается. Сплошные дилетанты и наблюдатели, только фиксируют аварийные моменты. Профилактические: : работы не проводятся. И здесь вопрос к Хуснуллину: почему? Финансы ведь регулярно осваивают. Или просто воруют? В Думе уже рождается идея об удорожании услуг из-за роста их количества. Если бы планово качественно работали, таких проблем не было бы. Нашли кормушку.