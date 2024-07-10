Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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И не понимаю, зачем российские официальные лица что-то там для кого-то опровергают

И не понимаю, зачем российские официальные лица что-то там для кого-то опровергают

Ещё раз про Охматдет Равреба пишет: Вся телега рехнулась и обсуждает какого сорта ракета, упавшая на территорию больницы Охматдет, о которой еще вчера никто из вас не знал.

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Комментарии
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сергей максимов
Меньше слов , больше дела! С дебилами говорить , только время тратить!
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3 час.
ninikooo Митусова
Очередная « утка» страны 04, зачем на это реагировать и оправдываться. Они хоть раз извинились за детей Донецка, Горловки, Мариуполя, Севастополя, Белгорода, Луганщины?!
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1 час.
Виталий
Какой &quot;обдолбаный&quot; президент, такая невменяемая и страна...Живут в параллельной реальности идиоты!!! Стоит ли жить таким мразям??? ☹️
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1 час.

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