Ещё раз про Охматдет Равреба пишет: Вся телега рехнулась и обсуждает какого сорта ракета, упавшая на территорию больницы Охматдет, о которой еще вчера никто из вас не знал.
И не понимаю, зачем российские официальные лица что-то там для кого-то опровергают
Комментарии
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сергей максимов
Меньше слов , больше дела! С дебилами говорить , только время тратить!
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3 час.
ninikooo Митусова
Очередная « утка» страны 04, зачем на это реагировать и оправдываться. Они хоть раз извинились за детей Донецка, Горловки, Мариуполя, Севастополя, Белгорода, Луганщины?!
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1 час.
Виталий
Какой "обдолбаный" президент, такая невменяемая и страна...Живут в параллельной реальности идиоты!!! Стоит ли жить таким мразям??? ☹️
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1 час.
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