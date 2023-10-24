Полиция прикрыла подпольный игровой клуб на улице Свободы

Следователи Тушинского отдела УВД по СЗАО установили, что летом этого года организованная преступная группа в арендованном нежилом помещении на улице Свободы организовала азартные игры с целью извлечения нелегального дохода.
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