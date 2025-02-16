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«А сколько у вас есть?» — кто такой дроппер и как им не стать

«А сколько у вас есть?» — кто такой дроппер и как им не стать

Кредит, полученный под влиянием мошенников, можно будет не отдавать. То, что раньше приходилось долго доказывать в судах в индивидуальном порядке, теперь стало нормой нового закона, принятого Государственной думой.

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