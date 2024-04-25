Матвиенко пообещала, что «закручивания гаек» в России не будет

Спикер Совфеда сказала, что понимает эмоции после теракта в «Крокусе», но нельзя под давлением принимать государственные решенияРоссийское руководство не намерено ужесточать законодательство после теракта в «Крокус Сити Холле», «закручивания гаек не будет», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.