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Два майора: Верховный:. Уважаемые товарищи, друзья! Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто полу

Два майора: Верховный:. Уважаемые товарищи, друзья! Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто полу

Верховный:Уважаемые товарищи, друзья!Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.

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