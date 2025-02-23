Два майора: Верховный:. Уважаемые товарищи, друзья! Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто полу

Верховный:Уважаемые товарищи, друзья!Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.
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