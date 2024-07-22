Украина запустила по территории России 75 боевых дронов

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над регионами России, из них 47 — над Ростовской областью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей.
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