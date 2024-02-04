Взят «Зверинец»: как шла зачистка крупного укрепрайона ВСУ

Как стало известно незадолго до эфира, на южно-донецком направлении был взят крупный укрепрайон ВСУ под названием «Зверинец» — на месте бывшей зверофермы, на возвышенности киевские формирования соорудили целую систему огневых точек, ходов и коммуникаций размерами 800 на 600 метров, это как шесть футбольных полей.