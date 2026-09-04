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«Сказали бы «отрежь руку», я бы сделала»: предательство Нигматулина, спасение дочери из комы и уход Ирины Шевчук

«Сказали бы «отрежь руку», я бы сделала»: предательство Нигматулина, спасение дочери из комы и уход Ирины Шевчук

Зрители запомнили Ирину Шевчук по роли мужественной Риты Осяниной в военной драме «А зори здесь тихие…».

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