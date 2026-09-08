Делала ревизию шкафа перед летним сезоном... женщины поймут

Делала ревизию платяного шкафа перед летним сезоном.Ничего нового: по-прежнему носить нечего и места нет.
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Нормально. У мужиков похоже бывает. И пиньджаки с карманАми и галстуки, а ходят в просящей каши джинсе ;-)
Вы кажется мой гардероб разбирали😁
очень смешно