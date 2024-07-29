В Госдуме рассказали, сколько должна стоить школьная форма ребенка

Можно приобрести и бюджетный вариант школьной одежды, но стоит ли это делать? Депутаты Госдумы рассказали "Парламентской газете", как правильно собирать ребенка к школе, сколько должна стоить одежда и на что обращать внимание при ее выборе.
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