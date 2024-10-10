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Царьград

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Давление 250, лицо перекосило: На китайской границе спасли русского дальнобойщика

Давление 250, лицо перекосило: На китайской границе спасли русского дальнобойщика

Китайские пограничники и врачи спасли жизнь дальнобойщику из РоссииКитайские пограничники и врачи спасли жизнь дальнобойщику из России, у которого на пункте пропуска случилось кровоизлияние в мозг.

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