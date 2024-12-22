Синдром такоцубо: как стресс убивает сердце. Объясняет кардиолог

Чем опасен синдром разбитого сердца и почему женщины в период менопаузы — в группе риска. Главный врач, кардиолог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев рассказал Здоровью Mail, как стресс может влиять на работу сердечной мышцы.
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