Синдром такоцубо: как стресс убивает сердце. Объясняет кардиолог

Чем опасен синдром разбитого сердца и почему женщины в период менопаузы — в группе риска. Главный врач, кардиолог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев рассказал Здоровью Mail, как стресс может влиять на работу сердечной мышцы.