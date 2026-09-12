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Царьград

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NATO зафиксировал полет разведчика над Черным морем в субботу

NATO зафиксировал полет разведчика над Черным морем в субботу

Самолет-разведчик Bombardier Artemis II Североатлантического альянса, снова замечен над нейтральными водами Черного моря.

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