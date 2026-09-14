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Царьград

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Дипмиссия в Осло подтвердила готовность к выборам 20 сентября

Дипмиссия в Осло подтвердила готовность к выборам 20 сентября

В Осло, Киркенесе и на Шпицбергене готовятся к выборам в Госдуму РФ. Порядок на избирательных участках обеспечат местные правоохранительные органы.

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