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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куат Хамитов обратился к футболистам сборной Казахстана: «Давайте не будем трогать народные деньги, найдем спонсоров»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (26-7-2) обратился к футболистам сборной Казахстана после поражения в матче квалификации Евро со Словенией (1:2).

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