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МВД: ежедневно россиянам поступает 20 млн звонков от мошенников

МВД: ежедневно россиянам поступает 20 млн звонков от мошенников

Ежедневно в России совершается около 20 миллионов звонков с целью мошенничества. Такие данные были озвучены заместителем начальника следственного департамента МВД Данилом Филипповым в эфире телеканала «Россия 24».

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