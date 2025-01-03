МВД: ежедневно россиянам поступает 20 млн звонков от мошенников

Ежедневно в России совершается около 20 миллионов звонков с целью мошенничества. Такие данные были озвучены заместителем начальника следственного департамента МВД Данилом Филипповым в эфире телеканала «Россия 24».
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