БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАТО повышает риск глобальной войны из-за ошибки одного пилота

НАТО повышает риск глобальной войны из-за ошибки одного пилота

  И так высокий риск провокаций, способных привести к настоящему военному столкновению НАТО с Россией на Балтике, резко вырос.

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