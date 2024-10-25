Русские морпехи разгромили колонну противника: Огромное количество оружия НАТО оказалось в наших руках

На Курском направлении наши войска разгромили подступающую к нашим позициям колонну противника. Оставшиеся в живых солдаты противника убегали, побросав не только своих раненых товарищей, но даже технику - огромное количество оружия НАТО оказалось в наших руках.
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