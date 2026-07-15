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Аномальная жара не уйдет: прогноз погоды до конца июля в Алтайском крае

Аномальная жара не уйдет: прогноз погоды до конца июля в Алтайском крае

В Алтайском крае до 22 июля продлили сразу два штормовых предупреждения. В регионе будет стоять аномальная жара до +30 градусов и выше, также местами сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность, сообщает региональный Гидрометцентр.

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