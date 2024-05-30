Дроны на границах: новый способ обеспечения безопасности Ирэн ОрлонскаяГлавы Министерства внутренних дел Украины встретились с представителями нескольких стран Европы для обсуждения возможности создания «стены дронов» на границах с Россией и Беларусью.
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